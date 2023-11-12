Ünlü yıldız 29 yaşında hayatını kaybetti. Estetik yaptırmak istemişti

Brezilyalı ünlü televizyon yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı.

Gizem Ertürk
Ünlü yıldız 29 yaşında hayatını kaybetti. Estetik yaptırmak istemişti

Brezilya’da ünlü televizyon yıldızı Luana Andrade, diz liposakşını ameliyatında yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

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Ülkesinde influencer ve reality show yıldızı olarak büyük üne sahip yıldız, dizlerindeki yağları aldırmak için ameliyat masasına yatmıştı.

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Hafta başında Sao Paola’daki Sao Luiz Hastanesi’nde ameliyata giren 29 yaşındaki ünlü ismin, ameliyat sırasında nefes alma güçlüğü çektiği ve kalp krizi geçirdiği bildirildi.

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Hastaneden yapılan açıklamada, Andrade’nin kriz geçirmesi üzerine ameliyata hemen son verildiği ancak kanın damar yolunu tıkaması nedeniyle genç kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

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Genç ismin resmi ölüm nedeni kayıtlara “akciğer embolisi” olarak geçti.

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