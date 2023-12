Ünlü oyuncu zayıflama ilacı yüzünden hastanelik oldu

“Real Housewives of New Jersey” ismindeki reality gösterinin oyuncularından Jennifer Fessler, 1 yıldır kullandığı ilaçlar yüzünden kas kaybettiğini ve bunu kontrol ettirmek için her ay doktora gitmeye başladığını açıkladı.