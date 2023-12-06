Ünlü oyuncu zayıflama ilacı yüzünden hastanelik oldu

Oyuncu Jennifer Fessler, zayıflama ilaçları hakkında yaptığı itiraflarla çok konuşuldu. Katıldığı yayında zayıflama ilaçları kullandığı için büyük sağlık sorunları yaşasa da durumu umursamadığını anlatan ünlü isim, başından geçenleri izleyicilerle paylaştı.

“Kendimi baştan aşağı yeniledim. Aynaya baktığımda gördüğüm kişiyi tanıyamıyorum” diyen ünlü isim bu hızla fazla kilolarından da kurtulmak istedi.

Diyet ve spor yapmak yerine zayıflama ilaçlarına sarılan Jennifer Fessler, ilacın yan etkisi nedeniyle hastanelik olduğunu itiraf etti.İlacın yan etkileri yüzünden bağırsakları düğümlenen ve acil şekilde hastaneye kaldırılan oyuncu güçlükle tedavi oldu.

Normalde bu ilaçları kullanırken bol su içmesi ve sebze yemesi gereken Jennifer Fessler, ne yerse kilo kaybettiğini fark edince sağlıksız beslenmeyi de durduramadı.

En sonunda hastanelik olunca bile “Hiç umurumda değil, ilaçları kullanmaya devam edeceğim” diyen Jennifer Fessler “Hayatımda ilk kez pizza, dondurma gibi şeyler yiyerek kilo verdim. Bunları yemekten vazgeçmeyeceğim ve ilaçları kullanıp zayıflamaya devam edeceğim” dedi.

Sunucunun bu ilaçların kas kaybına da yol açtığını söylemesi üzerine ünlü oyuncu şoke eden bir cevap verdi.

55 yaşındaki ünlü isim 1 yıldır kullandığı ilaçlar yüzünden kas kaybettiğini ve bunu kontrol ettirmek için her ay doktora gitmeye başladığını açıkladı.



