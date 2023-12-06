Yıldız Tilbe onu sahnede öpmelere doyamadı. Herkesin sevgilisi dediği kişi bakın kim çıktı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün sevenleriyle buluştu. Dansıyla dikkat çeken Tilbe'nin sahnede bir kişiyi öpücüklere boğduğu anlar ise gündem oldu. Herkesin sevgilisi dediği kişi bakın kim çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yıldız Tilbe onu sahnede öpmelere doyamadı. Herkesin sevgilisi dediği kişi bakın kim çıktı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam bir mekanda sahneye çıktı.

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Dansı ile sosyal medyada gündem olan ünlü ismin sahnede bir kişiyi öptüğü anlar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Farklı kıyafeti, ayakkabıları ve permalı kıvırcık saçlarıyla sergilediği dans gösterisi ile çok konuşulan Yıldız Tilbe'nin o anları sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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Bu paylaşımların ardından MuhabirOnline Instagram hesabından yapılan bir paylaşımda Tilbe'nin bir beyefendiyi öpücüklere boğduğu görüldü.

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Kendisi sahnedeyken yanına gelen beyefendiyi öpmesiyle gündem olan Tilbe'nin yanındaki kişinin sevgilisi olduğu iddia edildi.

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Herkesin sevgilisi sandığı kişinin kim olduğunu şarkıcı Yaşar İpek açıkladı. İpek yayılan videoların altına "Oğlu gibidir ismi de Kıran'dır. Rahmetli Şehmuz İlgin abimin oğlu benimde yeğenimdir. Delirmeyin" yorumunu yaptı.

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