Zara hayalindeki mesleği açıkladı

Son günlerde kilolarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Zara, hayalindeki mesleği açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zara hayalindeki mesleği açıkladı

Son günlerde aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Zara, önceki gün Yeşilköy'deki bir mekanda sahneye çıktı.

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Sahne öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu. Kilosuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, hayalindeki mesleği açıkladı.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK KOLAY DEĞİL"

Kilosuyla ilgili yapılan haberlerle ilgili konuşan Zara "Ata Demirer, Sibel Can ve Eser Yenenlerle birlikte haberim yapılmış. Bu bana çok soruldu. Bir film mi? Bir düet mi? Bir televizyon projesi mi? Böyle bir dörtlü nasıl bir araya gelir? Türkiye’nin kilolu dört sanatçısı diye verildi haberler. Ben de bu grupta yer almaktan özellikle gurur duydum. Bu şampiyonlar ligine girmek kolay değil." dedi.

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"ŞARKILARIMLA UÇURUYORUM"

Bir dönem pilot olmayı çok istediğini, hatta Hezarfen Ahmet Çelebi Havalimanı’nda tek motorlu uçak kullandığını söyleyen Zara, "Ama annemin yüksek öngörüsü ile konservatuara yazıldım. Şimdi hep şöyle diyorum, sizi öyle uçuramadım böyle uçuruyorum. Müzikseverler de kapatıyorlar gözlerini, bağlıyorlar emniyet kemerlerini takılıyorlar peşime." diyerek güldü.

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