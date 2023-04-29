Ünlü oyuncudan cinsellik itirafı: Açık sahnelerimi izlemek eşimin hoşuna gidiyor

Fatal Attraction (Öldüren Cazibe) filminden uyarlanan aynı isimdeki dizinin başrol oyuncusu Joshua Jackson, projedeki cinsellik içeren sahneler hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. Eşinin bu sahnelerle ilgili görüşüne yer veren ünlü aktör, gündem olacak açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncudan cinsellik itirafı: Açık sahnelerimi izlemek eşimin hoşuna gidiyor

Kanadalı aktör Joshua Jackson, Variety'ye konuştu. Dijital bir platformda yayımlanan projesi 'Fatal Attraction'dan (Öldüren Cazibe) bahseden ünlü isim, rol arkadaşı Lizzy Caplan ile çekilen cinsellik içeren sahneler hakkında eşi Jodie Turner-Smith'in bu sahneler hakkındaki düşüncelerini anlattı.

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"CİNSELLİK SAHNELERİ HOŞUNA GİDİYOR"

"Jodie cinsellik sahneleri konusunda hiç endişeli değil" diyen ünlü isim, "Aslında bu sahneleri izlemek Jodie'nin hoşuna gidiyor. Bu garip bir şey, eşim tıpkı bir röntgenci gibi" diye konuştu.

Jackson, söz konusu sahnelerin bu tarz yapımlarda önemli olduğunu, bunların hikayenin doğru anlatılmasını sağladığının da altını çizdi.

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"HEPİMİZ YETİŞKİNİZ"

Jodie Turner-Smith ile ilişkisine 2018 yılında başlayan ve 2019 yılında ise evlenen Jackson, daha önce verdiği bir röportajda ise evlilik dışı ilişkilerin affedilebileceğini iddia etmişti.

Sunday Times Style dergisine röportaj veren aktör, "Bence evlilik dışı bir ilişki affedilebilir. Hepimiz yetişkiniz. Bu tarz ilişkiler partnerle ilgili değildir, aldatan kişiyle ilgilidir" demişti.

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