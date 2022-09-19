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Gonca Vuslateri: Salça alamıyorsanız bu sizin suçunuz akrabalarınızdan borç alabilirdiniz

Oyuncu Gonca Vuslateri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal konut projesinden ev alacak vatandaşlara “eşinden, dostundan borç” alabilirsiniz tavsiyesinde bulunmasına gönderme yaptı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 15:21
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Ünlü oyuncunun bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıt olay oldu.' 'Salça alamıyorsanız bu sizin suçunuz'' diyerek hangi Bakan'a gönderme yaptı

Gonca Vuslateri: Salça alamıyorsanız bu sizin suçunuz akrabalarınızdan borç alabilirdiniz
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Oyuncu Gonca Vuslateri, Twitter’da öğretmen olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısının, ucuz salça almak için 3 market dolaştığını belirterek sitem etmesine verdiği yanıtta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal konut projesinden ev alacak vatandaşlara “eşinden, dostundan borç” alabilirsiniz şeklinde  tavsiyede bulunmasına gönderme yaptı.

Gonca Vuslateri, “Pejmürde” adlı Twitter kullanıcısının, “37 yaşındayım. 14 yıldır öğretmenim. Hayatımın 19 senesi okumakla geçti. Uygun fiyatlı salça alabilmek için bu akşam 3 tane market gezdim. Tüm bunlar bunun için miydi yani? Gerçekten berbat hissediyorum, artık dayanamıyorum” paylaşımına yanıt verdi.

Gonca Vuslateri, kinayeli bir dille verdiği' Tabii...salça ' alamıyorsanız bu sizin suçunuz.Biraz borç alabilirdiniz akrabalardan'' diyerek verdiği yanıtında Bakan Kurum’un sosyal konut projesinden ev almak isteyen vatandaşlara yönelik söylediği, “Biraz dişini sıkarak biraz eşinden dostundan borç alarak bu bedeli karşılayabilir" ifadelerine gönderme yaptı.

Aynı kullanıcı daha sonra yine paylaşımda bulundu ''menşınlara baktım.Bilirkişilerin söylemlerinden anladığım kadarıyla salça alamadığım için suçluyum.Herkesten özür dilerim market market gezmek zorunda kaldığım için''

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