Gonca Vuslateri kendisini korkutan fal deneyimini anlattı: Buradaki yolculukların bitmiş bir daha doğmayacaksın

Bir süredir film çekimleri için Urla'da bulunan oyuncu Gonca Vuslateri, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırıyor. Kimi zaman çekici bir kıyafetle objektif karşısına geçen Vuslateri, kimi zaman da yazdıklarıyla dikkat çekiyor. Hayat üzerine yazdıklarıyla kaleminin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seren Gonca Vuslateri yine benzer bir paylaşımda bulundu.

Paylaştığı satırlarda annesinin bilgeliğini aldığını söyleyen ve 40 yaşına gelmeden bu olgunluğa ulaşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Vuslateri aynı zamanda başından geçen bir fal baktırma hikayesini de anlattı.

İşte Vuslateri'nin dikkat çekici o paylaşımı:

Urla’ya dönüş. Çekimler devam ediyor. Bir iki magazin haberi- güncel gündemimiz- sıradışı, mide bulandırıcı davalar ve rutin telefonlaşmalar sabahı. Değişen bi şey yok. İstemeseniz de dünya alıştığımız bir yer değil. Ezberlediğimiz alanlarda başka çağların başlangıç tohumları ekiliyor. Kendini anlayamamış ve hayatı kolaylaştırmayan herkes için travmatize edecek bir hız içindeyiz.

‘An’ı yaşıyorum diyene afakan basıyor. An, gaza basmış “akıştayım”a geçiş yaptı: dilde. İfade biçimi olarak etkileyici olan, bilimsel-davranışsal karşılığı olmayan boyut. Bir boyut atlıyoruz ki dillere destan. Yıllarca “bu ne diyor acaba” dedikleri annemin yırtındığı konular kişisel gelişim konuları eşliğinde karşımda.. ne gurur. Bana bu bambaşkalığı-dünyayla aramdaki bitmeyen davayı- dışarıdan nasıl göründüğümden çok benim içeriye nasıl baktığımı öğreten sarsıntı içindeki merakımın altında daima onun bilgeliğinin parçasını taşıyorum. Bunu 40’ıma gelmeden kabul etmem mucize.. ondan aldığım en büyük özelliğim: öngörülerimden ötürü dışlanmamdır, yaşasın Jeanne d’Arc’ın ölümsüz geni.

"KÜFÜR ETMEDEN YAŞAMAK ZOR"

Kaynağa yakın olanın korkuyla sınavı olamaz. Güneşe bakamazsınız.. dünyayı ısıtacak bir güce yakınlaşmak için sıradan bir yalakalık seçemezsiniz. Yanarsınız çünkü.. adamı yakar. Ama güneşin parçası olabilirsiniz.. ışık tutarak.. Dünya güzel bir yer ve sıkıcı teferruatla dolu. Küfür etmeden yaşamak zor. Kendinizi merak etmekten kaçınmayın. Kendinizi anlatın hep.. Ama kimseye açıklamayın. Bu dünyanın tadını unutmayın.

"BİR DAHA BU DÜNYAYA GELMEYECEKSİN"

Geçenlerde biri bana fal baktı. Hakikaten inanılmaz şeyler biliyor dedim. Sonra bu hayatta deneyimlemediğim bir özelliğimi söyledi. Gonca dedi senin ruhunun son deneyimi. Bir daha doğmayacaksın sen. Ben bir üzül. Sanki anlamışım gibi 'nasıl yani?' dedim. Sen dedi bir daha bu dünyaya gelmeyeceksin. Bitmiş buradaki yolculukların. Çok yaşlı-bilge bir ruh olmuşsun. Ah dedim .. siz beni gençliğimde görecektiniz.. Ben de görmediğime göre. Böyle yani. Gülümse, geç.