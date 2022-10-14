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Gonca ve Meryem buluştu. 'Ilık ikindi güneşinin altında gülümsemek'

Çekimleri dolayısıyla Urla'da bulunan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor. Vuslateri son olarak meslektaşı Meryem Uzerli'yle bir araya geldiği keyifli bir ana dair paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 19:17
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Gonca Vuslateri bir otelde buluştuğu Meryem Uzerli ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı

Gonca ve Meryem buluştu. 'Ilık ikindi güneşinin altında gülümsemek'
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Bir süredir Urla'da bulunan ve burada çekilmiş çekici karelerini takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmayan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur karelerle göz dolduruyor. Takipçilerinin karşısına farklı kıyafetler ve farklı planlarla çıkan Gonca Vuslateri bir sürpriz daha yaptı ve Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ülkemizde tanınan oyuncu Meryem Uzerli'yle birlikte görüldüğü bir kareyi paylaştı.

'Ruh' adlı yeni dizisinin çekimleri için bir süredir Çeşme ve Urla'da bulunan Meryem Uzerli, meslektaşı Gonca Vuslateri ile bir araya geldiği karede son derece keyifli bir görüntü çizerken görüldü.

Gonca Vuslateri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğrafları "Zamanın olmadığı yerde oturup gülmek.. Sadece gülmek.. Ilık ikindi güneşinin altında gülümsemek" notuyla paylaşırken Meryem Uzerli de bu kareye farklı emojilerle yorum yaptı.

 

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