Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla fotoğrafını paylaşan Avşar Kızı'na beğeni yağarken, Zehra'nın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı.

Ünlü sanatçı, düğünde kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı: "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!"

Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine "Hangimize benziyor?" diye sordu