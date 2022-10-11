Hülya Avşar kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruyu duyunca kızdı

Hülya Avşar, 59. yaşına bastı. Doğum gününü ailesiyle birlikte Tarabya'da bir mekanda kutlayan Avşar, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Hülya Avşar, "Hayatı 30'undan sonra anladım. Yaşlanmak kötü bir şey değil. Bana 'gençliğine geri dönmek ister misin?' diye sorsalar cevabım 'hayır' olur" dedi.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile görüntülenmişti.

"BÖYLE BİR AHLAKSIZ OLABİLİR Mİ?"

Avşar bu konu hakkında şöyle konuştu:

"Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Bunu yazanların bence kendi problemleri var. Onları tabii ki mahkemeye verdim. Hem de tazminat davası. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın! Olabilir mi böyle bir şey? Söyleyenlerin hepsi eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler. Normal değiller."

Mehmet Dinçerler, Hadise ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuş 30 Eylül'de ise anlaşmalı olarak boşanmıştı.

