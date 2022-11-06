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Hülya Avşar: İsteyen giyer, isteyen...

Spor ve tenise tutkunluğuyla bilinen ünlü oyuncu Hülya Avşar, her söylemiyle gündem oluyor.. Güzel oyuncu son günlerin gündemi olan tayt tartışmasına katılarak son noktayı koydu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 07:29
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Son günlerde gündem olan kadınlar tayt giymeli mi* tartışmasına katılan güzel sanatçı son sözü söyledi

Hülya Avşar: İsteyen giyer, isteyen...
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Avşar, 2.8 milyon hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Birçok tartışmada adı geçen Hülya Avşar, bu kez de uzun süredir gündem olan tayt tartışmalarına katıldı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defilede hemcinslerini kızdıran bir tartışmayı başlatan Nükhet Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız." ifadelerini kullanmıştı.

NOKTAYI KOYDU

Cesur sahne kıyafetleriyle konuşulan Avşar kızı, tartışmalara katılarak noktayı koydu. Avşar, "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler." dedi.

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