Ünlü oyuncunun Oscar heykelciğini koyduğu yer 'yok artık' dedirtti! Görenler gözlerine inanamadı

Marvel serisi 'Iron Man'deki 'Pepper Potts' rolüyle hafızalara kazınan Hollywood'un ünlü isimlerinden Gwyneth Paltrow, 1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
'Shakespeare in Love' filmiyle ödül kazanan oyuncu, Oscar heykelciğini koyduğu yerle gündeme geldi.
NTV'deki habere göre Hamptons'daki evinde Vogue dergisinin sorularını cevaplayan oyuncu, bahçede yürürken Oscar heykelciğini gösterdi.
Heykelciğin kapı çarpmasın diye konulması dikkat çekti. Oyuncu, "Kapının kapanmasını önlüyor" dedi.
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