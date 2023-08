Oscar kazanan 'Kör Nokta' filminin gerçek hikayesi yalan çıktı

Michael Lewis'in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution of a Game adlı kitabından uyarlanan "The Blind Side" filmi, Michael Oher'in Tuohy çifti tarafından evlat edinmesini ve hayatının tamamen değişmesini konu alıyor.

OSCAR KAZANDI

John Lee Hancock tarafından yönetilen filmi, birçok dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve Sandra Bullock'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştı.

Tuohy ailesi sayesinde yeteneğini keşfeden ve Ulusal Futbol Liginin en çok aranan oyuncularından biri haline gelen Michael Oher, çarpıcı iddialarla gündeme geldi. Oher, Sean and Leigh Anne Tuohy'un vasiliğinin iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.

"BENİ EVLAT EDİNMEDİLER"

Oher, mahkemeye Tuohy çiftinin kendisini evlat edineceğini söylediğini ancak bunu hiç yapmadıklarını söyledi. Oher'in vasiliğini alan çiftin, milyonlarca doları elinde tuttuğu ve Oher'e vermediği belirtildi.

Oher, 18 yaşında iken çiftin kendisini kandırdığını ve tüm haklarını elinden almak için belge imzalattığını iddia etti.

FİLMDEN DE PARA ALMADI

Öte yandan, Oher filmden de hiç para kazanmadığını ama Tuohy çiftinin ve çocuklarının milyonlarca dolar kazandığını öne sürdü.

Sean Tuohy konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çok üzgünüz. Çocuklarımız üzerinden para kazanacağımızın düşünülmesi çok üzücü. Şimdi 37 olan Michael'ı 16 yaşında olduğu zaman gibi seviyoruz" dedi.