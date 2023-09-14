İki Oscar ödüllü Sean Penn: Oscar'ımı Ukrayna'ya vereceğim, kurşun yapmak için eritebilirler

Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, Oscar ödülleri hakkındaki konuşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Variety dergisinin yeni sayısına kapak olan 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 2022 Oscar Ödülleri töreninde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye konuşma yapma hakkı verilmemesini eleştirerek, "Oscar yapımcısı, yeterince kaygısız olmadığını düşündü. Onun yerine neyi seçti, tahmin edin. Will Smith!" ifadesini kullandı.

İki Oscar ödüllü Penn, Oscar heykelcikleri hakkındaki planını açıklarken, "Onları Ukrayna'ya vereceğim. Kurşun yapmak için eritebilirler ve Rusları vurabilirler" dedi.

Aslında ünlü aktör, Oscar heykelciklerinden birini geçen yıl başkent Kiev'de ziyaret ettiği Zelenski'ye vermişti. Penn, "Onu korumasını ve her şey bittiğinde, ülkesi güvenli olduğunda Malibu'ya getirmesini söyledim" dedi.

Ünlü aktör, geçen yıl yaptığı Ukrayna ziyaretinde, Oscar heykelciğini verirken, bunun sembolik bir destek olduğunu ifade etmiş, “Rusya’ya olan savaşı kazandığında bana geri getirirsin. Burada olduğu bilirsem kendimi iyi hissedeceğim” demişti.

Ziyaret sırasında Zelenski de Penn’e Ukrayna’nın Liyakat Nişanı’nı vermişti.

RUSYA'YA GİRİŞİ YASAK

Filmleriyle olduğu kadar aktivist yönüyle de tanınan Penn, geçen yıl mart ayında savaşla ilgili bir belgesel çekerken Ukrayna’dan ayrılmak durumunda kalmıştı.

Daha sonra, Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü söylemişti.

Kremlin yetkilileri daha önce Penn ve Ben Stiller’i “Rusya’nın düşmanları” listesine eklemiş ve ülkeye girmeleri yasaklanmıştı.