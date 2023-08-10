Ünlü şarkıcı Sixto Rodriguez hayatını kaybetti. Hayatı Oscar’lı belgesele konu olmuştu

Müzisyen ve besteci Sixto Rodriguez'den acı haber geldi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Rodriguez'in 81 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Detroit doğumlu Sixto Rodriguez'in salı günü vefat ettiği kızı tarafından duyuruldu.

Müzik kariyerine ABD’de folk rock türü zirvedeyken başlayan Sixto Rodriguez, ülkesinde başarı yakalamayı başaramamıştı. İlgi görmeyen kayıtlardan sonra ABD’li plak şirketi Rodriguez ile ilişkisini kesmişti.

Buna karşın Sixto Rodriguez’in müziği kendisinden habersiz olarak Avustralya ve özellikle de Güney Afrika’da büyük bir dinleyici kitlesi kazanmıştı.

