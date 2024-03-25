Ünlü pastaneler zinciri iflas etti. 900 çalışan kapının önüne kondu

Kaynak: Karar
Ünlü pastaneler zinciri iflas etti. 900 çalışan kapının önüne kondu
Almanya’nın tanınmış pastane zinciri “Mäkelbörger Kuchenmanufaktur” mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ve iflasını ilan etti. Bu süreçte, şirketin yaklaşık 900 çalışanı işlerini kaybetti.

Avrupa’da Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki İsrail-Filistin çatışmaları gibi devam eden çatışmalar, piyasalarda endişeye yol açarken, iflas haberleri de ardı ardına gelmeye devam ediyor. En son gelen haberler, büyük bir pastane zincirinin iflas ettiğini ve çalışanlarını işten çıkardığını duyurdu.

“Mäkelbörger Kuchenmanufaktur” adlı Alman fırın zinciri, ekonomik zorluklar nedeniyle kepenk indirdi. İflas yöneticisi Christian Graf Brockdorff, uygun bir alıcı bulunamadığı için şirketin bu ayın sonunda üretimi durduracağını açıkladı.

Şirket, şimdiye kadar birçok şubesini kapatmak zorunda kaldı ve yaklaşık 900 çalışanını işten çıkardı, bu da "Mäkelbörger Kuchenmanufaktur"un geleceğini belirsizliğe itti.

Brockdorff, “Lila-Bäcker Grubu’nun şubelerini kapatmasına rağmen işleri istikrara kavuşturmayı başardık. Ancak, eski teknoloji ve binanın tadilat ihtiyacı nedeniyle yatırımcı bulmakta güçlük çektik” dedi.

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