Türkiye'nin 66 yıllık markası iflasını duyurdu. Alacaklılarla toplantı bugün yapılacak

Türkiye gıda sektörünün köklü firmalarından biri olan ve 66 yıllık geçmişi bulunan Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tire’de başladığı sebze konservesi üretimini 30 ülkeye ve 150’den fazla ürüne genişletmişti.

Ancak, pandemi sonrası artan maliyetler ve yüksek faiz oranları gibi ekonomik zorluklarla mücadele eden firma, iflasını duyurmak zorunda kaldı.

TOPLANTA BUGÜN ADLİYEDE

Tire İcra Dairesi Müdürlüğü, şirketin 06/02/2024 tarihinde iflas başvurusu yaptığını ve Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07/12/2023 tarihinde iflas kararını verdiğini açıkladı.

Tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte, alacaklılar ve hak sahiplerinin bir ay içinde alacaklarını bildirmeleri gerekiyor.

İlk alacaklılar toplantısı bugün (27/03/2024) Tire Adliyesi’nde yapılacak. Tamtad Konservecilik’in iflası, Türkiye’nin gıda sektöründe yaşanan ekonomik değişimlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.