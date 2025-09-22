Ünlü popçu Gökhan Özen'in film gibi aşk hikayesi! 8 yıl önceki tesadüf aşka dönüştü?

'Aramazsan Arama', 'Tabir-i Caizse', 'Dayanamam', 'Budala' ve 'Duman Gözlüm' gibi parçalarla döneme damga vuran Gökhan Özen'den şaşırtıcı paylaşım yaparak aşkını ilan etmişti.

Gökhan Özen ve sevgilisi Naz Canbaz'ın nasıl karşılaştıkları belli oldu.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem olmayı başarıyor. Hit şarkılarıyla tanınan 45 yaşındaki Gökhan Özen, yakın zamanda sürpriz paylaşımında aşkını açıklamıştı.

Instagram'da sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" demişti.

Gökhan Özen'in paylaşımından sonra hayatındaki kadın merak konusu olmuştu. Özen'in Naz Canbaz ile ilişki yaşadığı anlaşılmıştı.

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın köşesinde yer verdiği haberine göre, çiftin tanışma detayları ortaya çıktı.

"Film gibi tanışma hikâyesi!" başlıklı yazıda şu satırlar dikkat çekti:

Gökhan Özen, 22 yıl sonra ilk kez sevgilisini paylaştı! Sevgilisi Naz Canbaz, kendisinden 15 yaş küçük... Tanışma hikâyeleri ise filmleri aratmıyor!

Müzik dünyasının yakışıklı ismi Gökhan Özen, yeni aşkıyla gündeme oturdu! Özen, sevgilisi Naz Canbaz’ın müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığını açıklamıştı. Daha fazla detay vermeyen sanatçının yeni aşkıyla nasıl tanıştığını ise kulislerden öğrendim.

Aldığım bilgilere göre, yaklaşık 8-9 yıl önce İstanbul’da bir rooftop restoranda yolları kesişen ikili, adeta film sahnelerini aratmayacak şekilde tanıştı. Naz Canbaz’ın, yanlışlıkla Özen’in üzerine içecek dökmesiyle başlayan tesadüf, yıllar içinde dostluğa, sonunda da aşka dönüştü.

Bu aşkı özel kılan bir diğer detay ise Özen’in özel hayatındaki uzun suskunluğunu bozması oldu. Boşanmasının üzerinden 10 yıl geçti, evliliği saymazsak 22 yıl sonra ilk kez birini sevgilisi olarak paylaştı!

Çiftin arasında ise 15 yaş var; Gökhan Özen 45 yaşında, sevgilisi 30 yaşındaymış. Yakışıklı sanatçı, yaşını hiç göstermiyor doğrusu, formuyla yıllara meydan okuyor!

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?

Gökhan Özen, 29 Kasım 1979’da Ankara’da doğan Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, oyuncu ve sunucudur. Türk pop müziğinde 2000’li yıllara damga vuran isimlerden biridir.

Müzikle küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Özen, Ankara’da büyüdü. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı.

2000 yılında ilk albümü Özelsin ile müzik dünyasına adım attı. Aramazsan Arama, Tabir-i Caizse, Dayanamam, Budala ve Duman Gözlüm gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Albümleri ve enerjik sahne performanslarıyla 2000’li yıllarda pop müziğin öne çıkan isimlerinden oldu.

Müzik dışında oyunculuk da yaptı. Yalan Dünya (2012) dizisinde rol aldı ve çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

2010 yılında Selen Sevigen ile evlendi, ancak çift 2015’te boşandı. Özen, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutsa da 2025’te Naz Canbaz ile ilişkisini duyurarak gündeme geldi.

Gökhan Özen, Özelsin (2000), Duman Gözlüm (2001), Civciv (2003), Aslında (2004) ve Milyoner (2010) albümleri çıkarttı.

