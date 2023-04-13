13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü

Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü

Kaza geçiren İrlandalı ralli pilotu Craig Breen 33 yaşında vefat etti

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 19:11
Takip Et

Ünlü ralli pilotunun acı sonu

Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
+
Aa
-

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) mücadele eden İrlandalı pilot Craig Breen, test sürüşünde yaptığı kaza nedeniyle 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Takımı Hyundai Shell Mobis World'den yapılan açıklamada, şampiyonanın dördüncü ayağı Hırvatistan Rallisi hazırlıkları kapsamında İrlanda'nın Waterford kentinde test sürüşüne çıkan Breen'in geçirdiği kaza nedeniyle vefat ettiği, araçta bulunan yardımcısı James Fulton'ın ise kaza sırasında yara almadığı belirtildi.

Takımının yanı sıra WRC, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem ve 2022 WRC şampiyonu meslektaşı Fin Kalle Rovanpera, hayatını kaybeden Breen'in ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diledi.

Üç etabı tamamlanan WRC'nin ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Breen, pilotlar klasmanında 19 puanla 6. sırada yer alıyordu.

Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nı 2011'de, Super 2000 Dünya Ralli Şampiyonası'nı ise 2012 yılında kazanan Craig Breen, Monte Carlo, Galler, Fransa ve İspanya'da düzenlenen ralli şampiyonalarında da podyumun zirvesine çıkmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
7
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.