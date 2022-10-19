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Dünyaca ünlü şarkıcı sahnede şarkı söylerken bir anda yığıldı. 41 yaşında kalbine yenildi

Ünlü rapçi Mikaben Paris’te verdiği konserde sahnede bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren 41 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:48
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Ünlü rapçi Mikaben sahnede şarkı söylerken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi nedeniyle öldü

Dünyaca ünlü şarkıcı sahnede şarkı söylerken bir anda yığıldı. 41 yaşında kalbine yenildi
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Fransa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Asıl adı Michael Benjamin olan ancak sahnede Mikaben ismini kullanan Haitili şarkıcı, Paris'te verdiği konser sırasında bir anda yere yığıldı. 41 yaşındaki şarkıcının hayatını kaybettiği açıklandı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
20 bin kişilik kapasiteye sahip Accor Arena'da grubu CaRiMi ile sahne alan Haitili şarkıcı, aniden bayılarak yere düştü. Mikaben'in kalp krizi geçirdiği belirtildi. Görgü tanıkları, tahminen 10 bin kişinin izlediği konserde ünlü şarkıcının, Ou Pati şarkısını seslendirdikten sonra sahneden inmeye hazırlanırken birden yere yığıldığını söyledi.

ÇABALAR YETERSİZ KALDI
Olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlilerinin çabasının Mikaben'i hayata döndürmeye yetmediği belirtildi. Mikaben'in ölümü üzerine salon boşaltıldı. 1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan Mikaben ünlü şarkıcı Lionel Benjamin'in de oğluydu.

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Yalçın Türk
19.10.2022 12:00
liyakatsız, gözlerini para hırsı bürümüş kişilerin ihmalleri yüzünden, 41 canımınızın yok oluşuna kader diyenler.. işte bu kadar..  
 
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