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Ünlü rapçi Takeoff vurularak öldürüldü

ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:36
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ABD’li rap şarkıcısı Takeoff öldürüldü

Ünlü rapçi Takeoff vurularak öldürüldü
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ABD'nin Houston kentinde, Migos isimli hiphop üçlüsünün üyesi rapçi Takeoff hayatını kaybetti. 

TMZ haber sitesinin bildirdiğine göre, Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü.

Rapçi Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo (amcası) ve Offset (kuzeni) olay yerindeydi. 

Houston polisi, sayısız ihbar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü söyledi. 

Silahlı saldırı, Takeoff kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda gerçekleşti.
Quavo ve Offset saldırıda yara almazken olaya ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı.

TAKEOFF KİMDİR?

18 Haziran 1994'te Houston'da hayata gözlerini açan ve gerçek adı Kirshnik Khari Ball olan Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başladı. Kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturan ve grupla birlikte toplam beş stüdyo albümüne imza atan Takeoff, bunun yanı sıra Quavo ile solo olarak da iki ayrı albüm yaptı.

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