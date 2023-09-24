Ünlü sanatçı çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kimse tanıyamadı

Sanatçı Onur Akın, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Sanatçının sarı saçlı küçüklük halini görenler şaşkınlık yaşadı.

Ünlü sanatçı çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kimse tanıyamadı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Geçtiğimiz gün aktif siyaseti bıraktığını açıklayan sanatçı Onur akın çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Akın, fotoğrafçıda çıraklık yaptığı dönemdeki fotoğrafına "Bıyıkları yeni terlemiş daha, ortaokul birinci sınıftayken. Kıvırcık sarı saçlı çocuk benim" notunu düştü.

Onur Akın paylaşımında şunları açıkladı:

''Bıyıkları yeni terlemiş daha, orta okul birinci sınıftayken, yaz tatilinde fotoğrafçıda çıraklık yapan, kıvırcık sarı saçlı bu çocuk benim…1.sene çıraktım ama çok çabuk öğrendim mesleği,2. yaz tatilinde tek başıma döndürüyordum koca fotoğraf dükkanını, öyle ki patron bana bırakıp memleketine bile gidiyordu…Öyle başarılı bir kalfaydım ve çok çabuk öğrenmiştim fotoğrafçılığı…''

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''Boş zamanlarımda, çok kitap okuyan patronumun, bütün romanlarını okumuştum,Orhan Kemal ve Yaşar Kemal’in romanlarına bayılıyordum, İnce Memet kahramanımdı ve çok fazla müzik dinliyordum atölyede…Sazımda hep yanımdaydı ve fotoğrafçılığı da çok seviyordum…Karanlık oda,film yıkama, fotoğraf tab etme, banyo hazırlama ve kocaman agrandizörle fotoğraf çekme, hepsi tamamdı…''

''Okul ,müzik, fotoğrafçılık arasında okul ve müzik ağır bastı ve bir daha çalışmadım fotoğrafçıda…Ustam babam gibiydi üzüldü ama, hedefim fotoğrafçılık değildi, bunu hissediyordum ama, hayatımın çok güzel bir dönemidir ilk çıraklığım…Emeğimle para kazanmanın hazzı da bir başka güzeldi çocuk dünyamda…şiir gözlerin adlı bestem Ahmet Can Akyol’un bir şiiridir…”Memleket İsterim” adlı albümüm için bestelemiştim…çookk severim''

Akın'ın çocukluk fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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