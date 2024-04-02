Ünlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alındı
Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından açıklama yaparak acil ameliyata alınacağını söyledi.

44 yaşındaki ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile gündeme oturdu. Kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle acil olarak ameliyata alınacağını söyleyen Aydilge, kaldığı hastanenin odasından ameliyat öncesi çekilmiş bir videosunu paylaştı.

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Aydilge, yaptığı paylaşımda “Merhabalar, ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen.” ifadelerini kullandı.dfd.jpg

KALÇA LABRUM YIRTIĞI NEDİR?

Kalça labrum yırtığı, labrumun yapısal bütünlüğünün bozulmasıdır. Travma, aşırı kullanım veya dejeneratif gibi süreçlerin sonucunda açığa çıkar. Yırtık, ağrı ve hareket kabiliyetinde azalmaya neden olabilir.

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