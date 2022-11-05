Şarkıcı Linet'in bornoz ve terlikle sahneye çıktı. Üstündeki kombinin fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde yüzüne yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen İsrailli şarkıcı Linet, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam sahneye çıkan Linet programını bitirdikten sonra kulisine çekildi

.KOMBİNİNİN FİYATI 12 BİN TL

Yoğun istek üzerine sahneye dönen ünlü şarkıcının üzerine bornoz ayağında da terlik vardı. Linet'in ünlü bir markaya ait bornozunun fiyatının 9 bin 600, terliklerin 2 bin 300 TL olduğu öğrenildi.

Linet çocuk yıllarına ait yaptığı itirafla şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda "Çocukluk günlerinizde bugünkü Linet'i hayal ediyor muydunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayır, tabii ki rüyamda bile göremezdim. Ama çok çok iyi hatırlıyorum; 11 yaşındayken Kudüs'e, okul gezisiyle Ağlama Duvarı'na götürmüşlerdi bizi. Orada insanlar dilekleri yazardı kağıda, ben de 'Türkiye'de çok ünlü bir sanatçı olmak istiyorum' diye bir dilek tutmuştum. Şimdi hayallerim gerçek oldu. İnsan hayal etmekten hiçbir zaman vazgeçmemeli, hayaller gerçek olabiliyor.