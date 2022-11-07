Hayranları 'Sahneye çıkmayan Tayyipçi olsun' diyerek tekrar çağırdı. Grup yeniden sahneye çıktı. Duman Grubu'ndan muhteşem bir konser

Dün akşam Duman grubu, İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural ise konserde yer bulamayınca ayakta kaldı.



''SAHNEYE ÇIKMAYAN TAYYİPÇİ OLSUN''

Çoğu konser bitiminde hayranları tarafından ''sahneye çıkmayan Tayyipçi olsun'' tezahüratları eşliğinde seyirciyi kırmayan Duman grubu ve solisti Kaan Tangöze, Tezahüratlardan sonra sahneye çıkarak 3 şarkı daha söyledi.

Konserin ilerleyen dakikalarında grubun solisti Kaan Tangöze, ‘Senden Daha Güzel’ şarkısının AKP etkinliğinde kullanılmasına tepki gösterdi.

BİZE SORAN OLMADI

Sahneden hayranlarına konuyla ilgili açıklama yapan Tangöze, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, statlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden Daha Güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık."

