Ünlü şarkıcı Paula Abdul'un filtreli pozları olay oldu

Amerikalı şarkıcı Paul Abdul, sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi. 60 yaşındaki şarkıcı ve dansçı, 20'li yaşlarında görünmesini sağlayan filtreli fotoğraflarıyla alay konusu oldu.

Arkadaşı Kathy Hilton ile Noel partisinde çekilen fotoğrafını paylaşan Abdul, neredeyse ergenlik çağında bir genç gibi görünen yüzü nedeniyle eleştirildi.

Sanatçı, daha önce de sosyal medyaya, genç göründüğü fotoğraflarını yüklemişti ama bu defa işi biraz abarttı.

İşin ilginç yanı, birlikte poz verdiği Real Housewives Of Beverly Hills yıldızının yüzünde herhangi bir oynama yapılmamış, sadece kendi yüzünde gençleştirme müdahalesinde bulunulmuş olması.

Abdul'un aynı partiden bir başka paylaşımı da Heidi Klum ve Charlie'nin Melekleri yıldızı Jaclyn Smith ile olandı. Bu fotoğrafta da 49 yaşındaki Klum'un Abdul'dan daha yaşlı görünmesi dikkatlerden kaçmadı.

Paula Abdul'un sınır tanımayan gençleştirme müdahalesine takipçilerinden alaycı yorumlar geldi.

Bir takipçisi, "Hesap çalındı mı? Ben kimi görüyorum şu an?" diye sorarken, bir başkası, "Paula sen güzelsin. İnsanların seni tanıyamayacağı rötuşlara ihtiyacın yok" diye yazdı.

Sanatçıya ayrıca, "Paula biz senin gerçek yüzünü daha önce defalarca gördük, bu sen değilsin", "Kimi kandırıyorsun" gibi yorumlar yapıldı.



