28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü şarkıcı Paula Abdul'un filtreli pozları olay oldu

Ünlü şarkıcı Paula Abdul'un filtreli pozları olay oldu

ABD'li yıldız Paula Abdul, önceki gün katıldığı bir partide çektirdiği pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Noel partisinde çekilen fotoğraflarında yüzünü 20'li yaşlarındaki gibi gençleştiren 60 yaşındaki şarkıcıya tepki yağdı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:24
Takip Et

Ünlü şarkıcı Paula Abdul'a photoshop tepkisi!

Ünlü şarkıcı Paula Abdul'un filtreli pozları olay oldu
+
Aa
-

Amerikalı şarkıcı Paul Abdul, sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi. 60 yaşındaki şarkıcı ve dansçı, 20'li yaşlarında görünmesini sağlayan filtreli fotoğraflarıyla alay konusu oldu.

 

Arkadaşı Kathy Hilton ile Noel partisinde çekilen fotoğrafını paylaşan Abdul, neredeyse ergenlik çağında bir genç gibi görünen yüzü nedeniyle eleştirildi.

Sanatçı, daha önce de sosyal medyaya, genç göründüğü fotoğraflarını yüklemişti ama bu defa işi biraz abarttı.

İşin ilginç yanı, birlikte poz verdiği Real Housewives Of Beverly Hills yıldızının yüzünde herhangi bir oynama yapılmamış, sadece kendi yüzünde gençleştirme müdahalesinde bulunulmuş olması.

Abdul'un aynı partiden bir başka paylaşımı da Heidi Klum ve Charlie'nin Melekleri yıldızı Jaclyn Smith ile olandı. Bu fotoğrafta da 49 yaşındaki Klum'un Abdul'dan daha yaşlı görünmesi dikkatlerden kaçmadı.

Paula Abdul'un sınır tanımayan gençleştirme müdahalesine takipçilerinden alaycı yorumlar geldi.
Bir takipçisi, "Hesap çalındı mı? Ben kimi görüyorum şu an?" diye sorarken, bir başkası, "Paula sen güzelsin. İnsanların seni tanıyamayacağı rötuşlara ihtiyacın yok" diye yazdı.

Sanatçıya ayrıca, "Paula biz senin gerçek yüzünü daha önce defalarca gördük, bu sen değilsin", "Kimi kandırıyorsun" gibi yorumlar yapıldı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.