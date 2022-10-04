Khloe'den 'duvar yamultan' güzellik. Sosyal medya paylaşımı espri konusu oldu

Pazartesi akşamı Instagram sayfasından bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki Khloe Kardashian bu fotoğraf üzerinde uyguladığı Photoshop'u abartınca ortaya duvarların yamulduğu bir kare ortaya çıktı.

274 milyon takipçisinin karşısına dar siyah bir tayt ile çıkan Khloe Kardashian belini daha ince göstermek adına sınırlarını zorlayınca ortaya gülünç derecede ince görünen bir bel ortaya çıktı.

FONDAKİ BOZUK DETAYLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bu karenin normal olmadığını düşünen takipçileri de fotoğrafa yakından baktığında duvarda ve altın çerçeveli aynada görüntü bozuklukları olduğunu fark etti.

Khloe paylaştığı fotoğrafta sadece beli çok ince görünmekle kalmadı, omuz bölgesi, kolu ve göğsü de çok ince görünüyordu. Ve bacakları da inanılmaz derecede inceydi. Paylaşımına gelen yoğun eleştirilerin ardından Khloe, Instagram'da daha 'normal' göründüğü kareleri paylaştı.