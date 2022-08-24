Nicole Kidman'ın kasları olay oldu. 55 yaşındaki yıldıza photoshop tepkisi

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Hollywood yıldızı Nicole Kidman, bir dergiye verdiği pozlarla magazin dünyasına damga vurdu.

Avustralyalı aktris Nicole Kidman, Perfect Magazine'nin kapağı için yaptığı çekimle dikkat çekti. Sarı saçları yerine bu sefer kızıl tonlarla kamera karşısına geçen ünlü isim, kollarındaki ve bacaklarındaki kaslarla adından söz ettirdi.

55 yaşındaki Oscar ödüllü aktrisin kaslarını sergilediği fotoğrafı Instagram sayfasından yayınlayan Perfect Magazine'in gönderisi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

“BU KASLAR GERÇEK Mİ?”

Bazı Instagram kullanıcıları, ikisi biyolojik ikisi evlatlık olmak üzere dört çocuk annesi olan Kidman'ın fit haline; "Nicole'ü büyük bir bilim kurgu filminde görmeliyiz", "Bu kaslar gerçek mi?" ve "Bu, Kidman'ın yaptığı en iyi fotoğraf çekimi" gibi binlerce yorum yazdı.

Nicole Kidman'ın mükemmel bir fizikle yer aldığı dergi kapağı, gerçekçi olmadığı gerekçesiyle hayranlarından tepki aldı, 'Photoshop başyapıtı' diye adlandırıldı.