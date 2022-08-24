24 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Nicole Kidman'ın kasları olay oldu. 55 yaşındaki yıldıza photoshop tepkisi

Nicole Kidman'ın kasları olay oldu. 55 yaşındaki yıldıza photoshop tepkisi

Yüzüne yaptırdığı estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen 55 yaşındaki Hollywood yıldızı Nicole Kidman bu kez kaslarıyla gündeme oturdu. Sarı saçları yerine bu sefer kızıl tonlarla kamera karşısına geçen ünlü isim, kollarındaki ve bacaklarındaki kaslarla adından söz ettirdi. Kidman dergi kapağının gerçekçi olmadığı gerekçesiyle hayranları 'Photoshop başyapıtı' diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:00
Takip Et

Hollywood yıldızı Nicole Kidman'ın kaslı fotoğrafı olay oldu

Nicole Kidman'ın kasları olay oldu. 55 yaşındaki yıldıza photoshop tepkisi
+
Aa
-
nicole kidman

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, bir dergiye verdiği pozlarla magazin dünyasına damga vurdu.

Avustralyalı aktris Nicole Kidman, Perfect Magazine'nin kapağı için yaptığı çekimle dikkat çekti. Sarı saçları yerine bu sefer kızıl tonlarla kamera karşısına geçen ünlü isim, kollarındaki ve bacaklarındaki kaslarla adından söz ettirdi.

55 yaşındaki Oscar ödüllü aktrisin kaslarını sergilediği fotoğrafı Instagram sayfasından yayınlayan Perfect Magazine'in gönderisi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

“BU KASLAR GERÇEK Mİ?”

Bazı Instagram kullanıcıları, ikisi biyolojik ikisi evlatlık olmak üzere dört çocuk annesi olan Kidman'ın fit haline; "Nicole'ü büyük bir bilim kurgu filminde görmeliyiz", "Bu kaslar gerçek mi?" ve "Bu, Kidman'ın yaptığı en iyi fotoğraf çekimi" gibi binlerce yorum yazdı.

Nicole Kidman'ın mükemmel bir fizikle yer aldığı dergi kapağı, gerçekçi olmadığı gerekçesiyle hayranlarından tepki aldı, 'Photoshop başyapıtı' diye adlandırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
1
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
2
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
3
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
4
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
5
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
6
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
7
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.