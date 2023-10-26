Ünlü şarkıcı ve eşi sokak ortasında saldırıya uğradı. Apar topar ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı Emirkan Yıldız ve eşi, çocuklarını almak için gittiği okul yolunda otomobil park etme yüzünden bir kadın ve onun koruması tarafından darp edildiğini açıkladı. Omzu kırılan şarkıcı suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı ve eşi sokak ortasında saldırıya uğradı. Apar topar ameliyata alındı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Şarkıcı Emirkan Yıldız'ın çocuklarını almak için gittiği okul yolunda tanımadığı bir kadın ve koruması tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

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Emirkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sanatçımız Emirkan önce sözlü tacize, sonrasında tahrik ve hakaretle başlayan arbede sonucu düşüp omzunu kırmıştır" denildi.

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Daha sonra Emirkan Yıldız'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada da "Müvekkilim Emirkan Yıldız ile eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından da tacizde bulunan hanımefendinin koruması tarafından darbedilerek yaralanmıştır.

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"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Vücudunda kırık oluşan müvekkilim çok zor bir ameliyat geçirdi, şu an sağlık durumu iyi. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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