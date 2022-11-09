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Yıldız Tilbe hayranlarını üzecek bir karar aldı. Twitter hesabını kapatıyor

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe hayranlarını üzecek bir karar verdi. Sosyal medyada attığı tweetler ile sık sık gündem olan Yıldız Tilbe'de Elon Musk'a karşı yapılan protestolara katılıp Twitter'ı kapatma kararı aldı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 08:48
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Ünlü şarkıcımızda protestolara katılıp Twitter hesabını kapatmaya karar verdi

Yıldız Tilbe hayranlarını üzecek bir karar aldı. Twitter hesabını kapatıyor
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra mavi tik hesaplı olanlar aylık 8 dolar ödeyeceğini açıkladı. Ünlülerden tepkiler gecikmezken bir tepki de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurarak hayranlarını  üzecek açıklamalarda bulundu.

Yıldız Tilbe'nin açıklamasında dikkat çeken sözler: "Bazıları hiçbir şeyden utanmıyor"

Yıldız Tilbe Twitter'dan yaptığı açıklamada, Instagram'a geçeceğini Twitter hesabını kapatacağını duyurdu. "Twitter artık bir kişininmiş" diyerek Elon Musk'ı işaret eden ünlü şarkıcı "İçerikler ahlaksızca belirleniyor. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden" dedi.

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Zebani
9.11.2022 10:04
Aman, çok üzüldük, en azından saçma sapan yorumların olmaz!  
 
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