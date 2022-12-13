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Yıldız Tilbe'den din ve inanç üzerine paylaşımlar. 'Takibi bırakmalarını rica ediyorum' dedi

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kimi zaman gündeme dair yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren Tilbe bu defa din kavramı üzerine paylaşımlarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:47
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Şarkıcı Yıldız Tilbe Twitter üzerinden din ve inanç hakkında paylaşımlarda bulundu

Yıldız Tilbe'den din ve inanç üzerine paylaşımlar. 'Takibi bırakmalarını rica ediyorum' dedi
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Attığı tweetlerle kimi zaman takipçilerinin de tepkisini çeken Yıldız Tilbe fikirlerini söylemekten geri durmuyor. Kimi zaman yanlış olup olmadığına aldırmadan paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Yıldız Tilbe, bu defa din üzerine paylaşımlarda bulundu.

İnsanların inançları üzerine eleştirilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Tilbe, Hindistan üzerinden örnekler verdi ve inançlarına hakaret eden kişilerden sayfasını takipten çıkmalarını rica etti.

Yıldız Tilbe ardı ardına attığı Twettelerde şu ifadeleri kullandı:

Yani bi adam ineğe tapıyorsa ben niye rahatsız olayım. Niye ineğe küfredeyim. Adama da taptığına da hakaret etmek normal midir?

Adam ineğe tapıyorsa bu neden beni kızdırsın, adam ineğe taptığı için hakarete niye uğrasın, veya ben ineğe tapmıyorum diye niye dışlanayım.

Benim dinim bana, herkesin dini kendinedir. Bütün dinler kutsaldır fakat mensupları değildir. Hakaret ve aşağılama ise eden kişinin malıdır. İnançlarıma hakaret eden kişilerin sayfamı takibi bırakmalarını rica ediyorum

Adam hem ineğe tapıyor hem aç hem fakir hem mutlu ve şikayetsizse, bende  hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir fesat kıskançsam rahatsız olabilirim, onun bu kadar yoklukta sadece taptığının emirleriyle mutlu olması, kıskançlığımdan beni küfüre kadar götürebilir. Allah korusun

Allah herkesi iyi etsin , beni de, iyilik güzel şey, söz ile davranış ile her şeyin iyisi güzel

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