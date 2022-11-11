Elon Musk’tan şoke eden açıklama: Twitter iflas edebilir. 44 milyar dolara iki hafta önce almıştı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan iki hafta sonra çalışanlarına, şirketin iflas edebileceği konusunda uyarı içeren bir e-posta gönderdi.

Reuters'ın haberine göre, Musk, gönderdiği e-postada "Twitter'ın düşen reklam gelirlerini dengelemek için abonelik gelirlerini artıramaması halinde "yaklaşan ekonomik krizden kurtulamayacağı" ifadesinde bulundu.

Musk, yönetici kadrosunu kovma kararının ardından şirketin günde 4 milyon dolardan fazla zarar ettiğini, bu durumun büyük ölçüde reklam verenlerin kaçmaya başlamasından kaynaklandığını söyledi.

Twitter'ın 13 milyar dolar borcu bulunuyor ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam 1,2 milyar dolara yakın faiz ödemesiyle karşı karşıya. Bu ödemeler, Twitter'ın en son açıklanan nakit akışını aşıyor.

Musk, mavi tık doğrulamasını da içeren Twitter Blue hizmeti için ayda 8 dolar ücret almaya başladı.