Ünlü şefler Bursa’da: Merinos Parkı’nda 3 günlük lezzet maratonu!

Bursa’nın köklü mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve küresel çapta tanıtmak için düzenlenen Gastronomi Festivali’nin dördüncüsü, 26 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşü, dostluk çorbası sunumu ve protokol töreniyle başlayarak üç gün boyunca her yaştan lezzet severi Merinos Parkı’nda buluşturacak. Bursa’ya özgü ürünlerin, tatların ve yenilikçi lezzetlerin sergileneceği festivalde, asırlık tatların sunum ve tadım etkinlikleri düzenlenecek.

ATÖLYELER, YARIŞMALAR, TADIM PROGRAMLARI

Gastro ekonomi, tarım, sosyal gastronomi, kültür-sanat ve gastro turizm temalarında gerçekleşecek festival, Mudanya’dan Karacabey’e, İznik’ten Orhaneli’ye kadar tüm ilçelere yayılacak. Yerel şeflerle birlikte ulusal ve uluslararası konukların katılacağı festivalde; atölyeler, yarışmalar, tadım ve tanıtım etkinlikleri, söyleşiler, paneller, şef buluşmaları, üretici ziyaretleri ve kültürel programlar yer alacak.

Ünlü şeflerin Bursa esnafıyla buluşacağı festivalde, gastronominin kültürde, sinemada ve anlatıda bıraktığı izleri gösteren film gösterimleri, açık hava etkinlikleri ve yönetmen-yapımcı sohbetleri de olacak. Bursa’nın yaşam kültürünü yansıtan Gezek programı da bu yıl festivale renk katacak.

SAHNEDE YOK YOK

Yerli ve yabancı şeflerin gastro sahneleri ve Bursa’ya özgü ürünlerle hazırlanan lezzetlerin sunumları, üç gün boyunca ziyaretçilere sunulacak. Maria Ekmekçioğlu, Cüneyt Asan, Yunus Emre Akkor, Rafet İnce, Doğa Çitçi, Yaren Çarpar, Memet Özer, Ömer Bozyap, Asuman Kerkez, Murat Özipek, Gökhan Çilak ve Eyüp Kemal Sevinç gibi ünlü şefler, Bursalı şeflerle sahne alarak; ‘Keles Kuzusu’ndan ‘Kestane Şekeri’ne, ‘Gürsu Bamyası’ndan ‘Gedelek Turşusu’na, ‘İnegöl Köftesi’nden ‘Tahinli Pide’ ve ‘Cevizli Lokum’a kadar pek çok lezzeti sahnede hazırlayacak.

“FESTİVALİMİZE TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM”

8500 yıllık geçmişiyle Bursa’nın ekonomisi, tarihi, kültürü ve turizmi kadar zengin mutfak mirası ve gastronomisiyle de dikkat çeken bir kent olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nde binlerce lezzet tutkununu ve profesyonelleri kentimizde ağırlayacağız. Sahip olduğumuz zengin mutfak kültürünü bir kez daha dünyaya tanıtacağız. 26, 27, 28 Eylül tarihlerinde ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla hazırlanan festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Geçen yıl uluslararası nitelik kazanan festivalde Moldova, KKTC, Çin, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Tataristan’dan uzman isimler yer alacak.

Festival programı, “https://www.bursa.bel.tr/etkinlik/uluslararasi-4-bursa-gastronomi-festivali-1324” adresinden takip edilebilecek.

