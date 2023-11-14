Ünlü şirket 544 milyon dolarlık gelire rağmen yüzlerce çalışanını işten çıkaracak

Dünyada en çok kullanılan oyun motorlarından Unity gelirlerinde artış olmasına rağmen çalışanlarını işten çıkarmaya devam edecek. Şirketin gelirleri 2023 yılının 3. çeyreğinde yüzde 69 artış olmasına rağmen daha fazla çalışanı işten çıkaracak. Unity’nin 3. Çeyrek geliri 544 milyon doları buldu.

Şirket, geçtiğimiz ayda 600 çalışanını işten çıkarırken dünya çapındaki ofislerinin yarısını kapatmaya karar vermişti. Unity, son olarak oyun üreticilerinden alınacak ücret konusunda değişikliğe giderek tepkilerin odağında yer almıştı. Gelen tepkiler sonrası Unity CEO’su John Riccitello istifa etmişti.

Unity yaptığı açıklamada gelen yoğun tepkilerin şirket gelirlerini etkilemediğini belirterek söz konusu değişimden potansiyel bir fayda beklediklerini vurgulamıştı.

Riccitello’nun istisfası sonrası göreve geçici CEO olarak gelen James M. Whitehurst hissedarlara gönderdiği mesajda "Şu anda çok fazla şey yapıyoruz, portföyümüzde mevcut olan sinerjiyi elde edemiyoruz ve potansiyelimizi tam olarak ortaya koyamıyoruz" dedi.

Unity, işten çıkarmaların ne zaman olacağını ve kaç kişinin işine son verileceğinin kesin olmadığını bildirdi. Ancak bu muğlak ifade işten çıkarmaların olmayacağı gibi beklentinin söz konusu olmadığı belirtiliyor.