Bir dev şirket daha yüzlerce çalışanını işten çıkardı. Milyar dolarlık sektör krize mi girdi?

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Oyun dünyasında son dönemde yoğun bir işten çıkarma furyası başladı. Koronavirüs pandemisi döneminde binlerce çalışanı işe alan oyu sektörü, son aylarda kadrolarını daraltmaya çalışıyor. İşten çıkarma furyasına katılan şirketler arasında Ubisoft ve Unity gibi dev şirketler yer aldı.

Bir süredir mali sorunlar yaşayan ve bünyesindeki bazı stüdyoları kapatan Embracer, işten çıkarmalara devam etti. Son olarak Dead Island 2, Remnant 2 ve Payday 3 gibi oyunları piyasaya çıkaran Embracer’da işler iyi gitmiyor. 2023 yılı ikinci çeyrek rakamlarını açıklayan dev şirket 900 çalışanını işten çıkardı.

Yüzüklerin Efendisi ve Tomb Raider’ın oyun haklarını alan şirket, mayıs ayında 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın son anda iptal edilmesi sonrası mali olarak düşüşe geçti. Açıklana son verilerle birlikte şirkette 900 kişinin işine son verildiği öğrenildi. Söz konusu rakam toplam iş gücünün yüzde 5’ine tekabül ediyor.

İsveç merkezli şirketin CEO’su Lars Wingefors yaptığı açıklamada işten çıkarmalar için üzgün olduğunu belirterek “Embracer'ı daha yalın ve daha güçlü bir şirkete dönüştürmeye kararlıyız” dedi.

Şirketin ikinci çeyrekte istikrarlı bir performans sergilediğini vurgulayan Wingefors "2. çeyrekte istikrarlı bir performans sergiledik ve nakit akışını iyileştirdik" şeklinde konuştu.

OYUN SEKTÖRÜNÜ İŞTEN ÇIKARMA FURYASI SARDI

2023 yılında oldukça başarılı yapımlar çıksa da sektörde yoğun bir işten çıkarma furyası gerçekleşti. Humble Games, Frontier, Unity ve Ubisoft gibi dev şirketler çok sayıda çalışanını işten çıkardı. Bu durum sektörde kara bulutların dolaştığı yorumlarına neden olurken işten çıkarmaların sürmesi bekleniyor.

OYUN SEKTÖRÜ KRİZE Mİ GİRDİ?

2019 yılı sonunda çıkan ve 2020’den itibaren tüm dünyayı saran koronavirüs salgını döneminde tüm dünyanın eve kapanması çok sayıda sektörün krize girmesine neden oldu. Salgın özellikle tedarik zincirinin kırılmasına neden olurken oyun sektörü ise adeta altın dönemini yaşadı. Evden çalışma yönetimin rahatça uygulanabildiği sektörlerden biri olan oyu üretimi tüm eğlence sektörü içinde en yüksek geliri yakalamayı başarırken çok sayıda yeni personel aldı.

Oyun sektörünün yaşadığı büyük büyüme salgının etkilerinin azalması ile birlikte düşüşe geçti. Bu durum dev şirketlerin giderlerini kontrol altına almaları için farklı yöntemler uygulamalarına neden oldu. Teknoloji şirketlerinde yaşanan dev daralma oyun sektörünü de doğrudan etkilerken milyar dolarlık şirketler yüzlerce personelini işten çıkarmak zorunda kaldı.

Ancak yapılan yorumlar sektörün bir kriz içinde olmadığını bir normalleşmeye doğru gidildiğini gösteriyor. Pandemi zamanı artan gelirler ve personel sayısının 2022 sonrasında normalleşmeye döndüğü yorumları yapılırken sektörün önümüzdeki dönemde yeni dengesini bulabileceği belirtiliyor.