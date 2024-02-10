Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk Beyaz Show'un ne zaman başlayacağının sinyalini verdi

Kaynak: TV8
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk Beyaz Show'un ne zaman başlayacağının sinyalini verdi
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, kendisine gelen ısrarlı sorular üzerine ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programıyla alakalı bir açıklamada bulundu.

2018 yılında ekranlara veda eden ve hayranlarının "Bir daha ne zaman başlayacak" sorularını sorduğu Beyaz Show ile ilgili açıklama, Beyazıt Öztürk'ten geldi.

Önceki gün bir mekan çıkında Aramızda Kalmasın programının sorularını yanıtlayan Öztürk, Beyaz Show'un yeniden yayınlanmasına ilişkin soruyu, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" diye yanıtladı.

"EN DEĞERLİSİNİ VERMEK İÇİN BEKLİYORUZ"

Tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istediklerini ifade eden Öztürk, "Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" diye konuştu.

2018'DE EKRANLARA VEDA ETMİŞTİ

‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı, 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle başlayan yayın hayatını, 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra sonlandırmıştı.

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