Mehmet Yüzüak sanatçı dostlarından helallik istedi. Ünlü söz yazarı acil olarak yoğun bakıma alındı

Kemancı, Sevda Yolu, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Sevgilim Var İzmirli, Biride Bir Bini de Bir, Bir Mucize Allahım, Hasret Pınarı, Günah Defteri, Sevgilim Var Gurbette, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan gibi şarkıların da aralarında bulunduğu çok sayıda eserde imzası bulunan söz yazarı Mehmet Yüzüak sevenlerini korkuttu.

Bir döneme damga vurmuş unutulmaz şarkıların söz yazarı Mehmet Yüzüak, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Yüzüak, sanatçı dostlarından helallik istedi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Mehmet Yüzüak'ın akşam yemeğini yedikten sonra evde birden yere düştüğü ağzından burnundan kan gelince yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Usta söz yazarı, gece saatlerinde fenalaşarak İstanbul da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzüak'ı yeğeni ambulansla hastaneye yetiştirdi.