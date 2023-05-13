Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı

Editör: Barış Atakan

Ünlü spor yazarı Cemal Ersen, Milliyet gazetesinde bugün çıkan yazısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ersen, "Ali Koç'un kaderi mi?" başlıklı yazısında şu yorumu yaptı:

Dönemin eğitim bakanı Emrullah efendinin “Şu mektepler olmasa, maarifi ne güzel idare ederdim” sözü çok şey ifade eder.

Bunu Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a uyarlayabiliriz günümüzde. “Şu futbol olmasa ne güzel idare ederdim kulübü” diyebilir örneğin.

Çünkü futbol dışındaki branşlarda çok başarılı Fenerbahçe. Voleybol, basketbol, kürek, boks gibi spor dallarında sayısız şampiyonlukları ve madalyaları, uluslararası dereceleri var. Bunları görmezden gelmek emeğe saygısızlıktır.

Lakin ülkede ölçü, futbolda yaptığın derecedir. Taraftar, kazandığın şampiyonluğa ve kupalara bakar.

İkinci mi oldun? Geçmiş olsun. Kimse ne fedakarlığını ne harcadığın paraları takar. Ali Koç, gelmiş geçmiş en talihsiz kulüp başkanlarından biridir bence.