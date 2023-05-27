Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı

Ünlü spor yazarı Cemal Ersen, Milliyet'te bugünkü köşesinde yer alan yazısında Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı iddiada bulundu.

Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı

Editör: Barış Atakan

"Galatasaray üç gün sonra Ankara’da şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Ankaragücü’nü yenerse, bir hafta sonra Fenerbahçe ile NEF stadında oynayacağı maç prestij mücadelesine dönecek" diyen Ersen, ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ancak sarı-kırmızılı ekibin başkentte işi hiç de kolay değil. Sezon başından beri söylüyorum. Ankaragücü ligdeki en karakterli takımlardan biri. Bulunduğu konumu hak etmiyor. Her takımı yenecek, kafa tutacak bir kadrosu var. Çantada keklik değil.

Okan Buruk oyuncularına rehavete kapılmamaları uyarısında bulunmuş. Doğru yapmış. Son düzlüğe çıkılmışken bir iş kazası istemiyor genç teknik adam. Ancak söylemeliyim ki Galatasaray’ın karşısında dirençli bir Ankaragücü, Eryaman stadında ise onları destekleyen on binlerce taraftar olacak. Asıl final bu olacak galiba."

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