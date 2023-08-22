Spor yazarı Orhan Yıldırım'dan Pendikspor hocasına tokat gibi sözler

Beşiktaş'ın Pendikspor maçı sonrası gündem olan hakem hataları üzerine Pendikspor hocası Osman Özköylü'nün açıklamalarına spor yazarı Orhan Yıldırım'dan tepki geldi.

Spor yazarı Orhan Yıldırım'dan Pendikspor hocasına tokat gibi sözler

Süper Lig'in 2. haftasında İnönü'de oynanan Beşiktaş-Pendikspor maçı 1-1'lik eşitlikle sona ererken hakem kararları gündeme damgasını vurdu.

Siyah - Beyazlılarda Omar Colley ile bulduğu golün geçersiz sayılması ve Pendikspor lehine verilen penaltı Beşiktaş camiasını isyan ettirdi.

Spor yazarı Orhan Yıldırım maç sonu Pendikspor Teknik Direktör Osman Özköylü'nün "Hakem maça etki etmedi" açıklamalarına tepki gösterdi.

Orhan Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Pendikspor’un hocası; dün gece hangi maçta olabilir.

Zira:

1. Top kesinlikle dışardan gelmiyor. Buz gibi gol iptal.

2. VAR penaltısı uydurma. Acaba büyük ayıp eden kim? Asıl ayıp eden, dürüstçe hakem kararlarını yorumlamayan degil mi?

Ayıp hem de çok hoca!

Osman Özköylü: "Hakem maça etki etmedi. Beşiktaş, hakemle ilgili veryansın ederse, çok büyük ayıp eder."

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