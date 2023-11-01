Beşiktaş'taki 4 adayın ne hazırlık yaptığını açıkladı. Ünlü spor yazarı Orhan Yıldırım duyurdu

Ünlü gazeteci Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ta kızışan başkanlık yarışını yazdı...

Beşiktaş'taki 4 adayın ne hazırlık yaptığını açıkladı. Ünlü spor yazarı Orhan Yıldırım duyurdu

Ünlü gazeteci, Beşiktaş yazarı Orhan Yıldırım, Beşiktaş'taki başkanlık yarışındaki son durumu kaleme aldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kırgın ve üzgün olduğunu dile getiren Yıldırım, isim isim hangi adayın ne kadar şansı olduğunu anlattı.
İşte Orhan Yıldırım'ın, Fanatik'teki yazısı:

"Yönetimin seçimi 3 Aralık’a çekmesi kongre ateşini iyice alevlendirdi. Seçim kararı alındığından beri Çebi’nin aday olmayacağını belirttik. Nitekim başkanın durumu açığa çıktı. Ahmet Nur Çebi, kendisine gösterilen taraftar tepkisine kırgın ve üzgün. Çebi bu yüzden Antep maçına da gelmedi. Bundan böyle de geleceğini pek sanmıyorum. Seçim kararına rağmen tribünlerin istifa tezahüratları askıda kaldı. Çebi geldiği gibi giderken de saygı içinde güzel uğurlanmalı.
Şunu hemen belirtelim. Taraftar; adaylığını açıklayan Hasan Arat ile açıklamayıp geri çekilen Tevfik Yamantürk’ü yeterli bulmuyor. Bunlara tepki olarak taraftar grubu lideri Şevşek Ali (Pektaş) adaylığını açıkladı. Bu aslında camiaya bir mesaj idi. Kulübe sahip çıkmak için güçlü adayların çıkmasının önünü açma adına. Bu bağlamda kararı büyük merak uyandıran Serdal Adalı var. Taraftarların evinin önüne gidip aday olmasını isteyeceği konuşuluyor. Şimdi potansiyel adayların son durumlarına bakalım...
TJK Başkanı olan Adalı, bu kurum için önceki gün Amerika’ya gitti. Bir hafta boyunca bu ülkede kalacak olan Adalı, dönüşte göreve yeniden talip olduğunu açıklayacak. Adalı’ya her cepheden destek var.
Tarkan Ser sürprizi
Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticilerinden Tarkan Ser, yeni aday olarak ortaya çıktı. Yapılan transferlere özel uçağını kulübe tahsis eden Ser’in göreve soyunması heyecan yarattı.
Olağanüstü seçim olduğu için yarışa girmeye soğuk bakan Emre Kocadağ, çevresinden gelen baskılar sonrası geri adım attı. Dolaylı da olsa maç sonu yaptığı açıklama ile adaylığını duyurdu. Genç yöneticinin ekip kurma adına görüşmeler yapması dikkat çekici.
Öte yandan adaylığını ilk açıklayan kişi olan Hasan Arat’ın, seçim tarihinin değişmesi üzerine yönetim kurulunu belirleme adına temaslara hız vermesi gözlerden kaçmıyor.
Camia bu hengâme içinde tüm adayların listesi, programı ve projelerini gördükten sonra karar vermeyi bekliyor. An itibari ile ismi geçen adaylar arasında tercih yapma durumu henüz yok. Ancak tabanın, yöneticilik tecrübeleri konusunda Adalı üstünde hassas davranması öne çıkıyor.

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