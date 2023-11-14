Gazeteci Orhan Yıldırım Vedat Muric'in Kosova'da yaşadığı skandalı anlattı. 'Bu nasıl iş böyle' diyerek paylaştı

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla futbol hayatını sürdürüyor.

Kosovalı futbolcu, Kosova ile İsrail arasında bu akşam Kosova'nın başkenti Priştine’de oynanacak maç öncesinde yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Duayen Gazeteci Orhan Yıldırım da sosyal medya paylaşımında Kosovalı futbolcunun açıklamalarını "Bu nasıl iş böyle?" yorumuyla paylaştı.

İşte o paylaşım;

-Dün akşam oynanan ve Kosova’nın 1-0 kazandığı Kosova-İsrail futbol maçı öncesi konuşan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yaşadıkları skandalı anlattı: “Başkentimiz Priştine’ye vardığımızda İsrail polisi bizi kontrol etti. Bu çok tuhaf, diğer takımlar ülkemize geldiğinde böyle bir şey olmamıştı. Bu futbol, ​​savaş değil. Dürüst olmak gerekirse bu bir skandal. Öncelikle ülkemizde ne işleri var?