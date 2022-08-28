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Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum

Ünlü sunucu Ece Erken ölen eşinin ruhuyla ilgili bir takipçisinin yaptığı yorum karşısında çıldırdı

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 15:34
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 15:38
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Ünlü sunucu Ece Erken bir takipçisinin, eşinin ruhuyla ilgili yaptığı yorum karşında ne yapacağını bilemedi

Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
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Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun  maHkemede görülen cinayet davası sırasında  bayılan Ece Erken zor anlar yaşamıştı. Bir takipçisinin yaptığı yorum ünlü sunucuyu çıldırttı. Fotoğrafın altına yapılan tüyler ürpertici yorum karşısında çok sinirlenen Erken'dn cevap gecikmedi. 

TV100'ün haberine göre Ece Erken İzmir'deki tatilinden fotoğraf paylaştı. Pek çok beğeni alan fotoğrafa medyum olduğu iddia edilen bir takipçisi "Ece kocanın ruhunu çağırdım, geldi. Ece'nin yeri burada ayrılmış. 2023'te yanımda dedi" yorumunda bulundu. Tüyler ürperten yoruma Erken'den cevap gecikmedi.

Ece Erken anında cevap verdi

Ece Erken tüyler ürperten bu yorumu cevapsız bırakmadı. Erken, "Nasıl bir ruh hastasısınız siz acaba? Nasıl kötü... Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz?" yorumunda bulundu. 

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