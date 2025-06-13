Ünlü sunucu Ece Üner ilk kez hakim karşısına çıktı

Halk Ana Haber'in sunucusu Ece Üner, sosyal medyada İsmail Saymaz'ın bir paylaşımına verdiği yanıt sebebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, gazeteci Ece Üner hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmederken duruşma 19 Eylül’e ertelendi.

Ece Üner 18 Mart'ta İsmail Saymaz'ın bir paylaşımına verdiği yanıt nedeniyle 18 Mart günü Halk TV binasından polisler eşliğinde ifade vermeye götürülmüştü.

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Medya Radar'daki habere göre Saymaz’ın bu paylaşımına “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık” diyen Üner hakkında Başsavcıık 'yargı organlarının alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı.

Üner Rasim Ozan Kütahyalı'ya dönük sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılmasını "Mağduru olduğum bir meselenin sanığı oldum" diye değerlendirmişti. Ece Üner, yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı.

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Ece Üner, yürütülen soruşturma kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ece Üner ile tarafların avukatları hazır bulundu.

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Üner, duruşmada yaptığı savunmada, "Asker kızıyım ve devlet terbiyesi ile yetiştim. Rasim Ozan Kütahyalı bir buçuk yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor. Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim. 25 yıldır mesleğimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Beraatımı talep ediyorum" sözlerini sarf etti.

Mahkeme, ara kararını açıklayarak Ece Üner hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.