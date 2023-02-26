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Vitor Pereira uçağı kaçırdı, maça yetişemedi. Kupayı kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kariyerinin en şanssız gününü geride bıraktı....

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:22
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Ünlü teknik adam uçağı kaçırdı. Final maçına hocası çıkan takımı kupayı kaybetti

Vitor Pereira uçağı kaçırdı, maça yetişemedi. Kupayı kaybetti
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Brezilya temsilcisi Flamengo'nun tecrübeli teknik direktörü Vitor Pereira, oynanacak maç için takımın yanına gitmek isterken şok bir engel ile karşılaştı. Portekizli çalıştırıcı, takıldığı bu engel sonrası uçağa yetişemedi ve takımının yanında olamadı.
Flamengo, Libertadores şampiyonu ile Copa Sudamericana şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde Independiente del Valle ile karşı karşıya geldi.
Ekvador temsilcisi 69. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. 88. dakikada 10 kişi kalan Independiente, kalesini gole kapatarak sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Flamengo, Vitor Pereira yönetiminde çıktığı ikinci final maçında da kupayı kazanma başarısı gösteremedi.

Brezilya temsilcisi Flamengo'nun tecrübeli teknik direktörü Vitor Pereira, oynanacak maç için takımın yanına gitmek isterken şok bir engel ile karşılaştı. Portekizli çalıştırıcı, takıldığı bu engel sonrası uçağa yetişemedi ve takımının yanında olamadı.

TEPKİ YAĞDI
Brezilya'da yayın yapan UOL da Vitor Pereira'nın performansına sert eleştiriler getirdi. Yazarlardan Paulo Vinicius Coelho, Flamengo'yu analiz ederken bir dönem Flamengo'yu çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'e de değindi.
Coelho köşesinde; "Vitor Pereira'nın Flamengo'su yüzde 25 kaybetme oranına sahip. Bu sadece Domenec Torrent dönemindeki yüzde 26'dan sonra en kötü oran" ifadelerine yer verdi.
Bir başka yazar Renato Maurício Prado ise, "Şimdiye kadar çok sefer yazdım. Flamengo'nun sezona felaket bir başlangıç yapmasının sebebi aciz futbol departmanıdır" ifadelerine yer verdi.
YARDIMCISI ÇIKTI
Flamengo, tamamen yedeklerden oluşan bir takımla Botafogo ile karşı karşıya geldi. Brezilya basınında yer alan habere göre Flamengo'nun teknik direktörü Vitor Pereira, bu maçta uçağı kaçırdığı için takımının yanında olamadı ve bu görevi yardımcısı Rui Quinta yaptı.
Pereira'nın uçağı kaçırmasının nedeni ise Rio'da hala bir karnaval kutlaması olması ve seyahatlerin kısıtlı olduğu yazıldı.

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