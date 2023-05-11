Ünlü televizyon yıldızı Monica Sirianni eğlenirken bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti

Eğlence mekanında bir anda fenalaşan Monica, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Televizyon yıldızının kesin ölüm sebebi şu ana kadar açıklanmazken, genç kadının ölümü hayranları ve ailesi arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

11 YIL ÖNCE KATILMIŞTI

Monica 2011-2012 yılları arasında Big Brother programının 12. sezonuna katıldıktan bir ay sonra programdan elendi.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Monica'nın ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğu tahmin edilirken kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.



