Ünlü turizmci hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren Peninsula Turizm ve Palm Wings otellerinin sahibi Tevfik Bağcı yaşamını yitirdi.

Bağcı, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Bağcı, Kuşadası’nda çok sayıda otel sahibi olmasının yanı sıra, Kuşadası ve Didim’de düzenlenen güzellik yarışmalarını organize etmesiyle de biliniyordu.

CENAZESİ YARIN

Bağcı’nın cenazesinin, 26 Mart Salı günü Kuşadası Hanım Camii’nde öğlen namazından sonra Kuşadası Soğucak Köyü Kabristanı’na toprağa verileceği öğrenildi.