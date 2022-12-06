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İbrahim Tatlıses'in, doğup büyüdüğü mağara müze oldu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Urfa'da doğup büyüdüğü mağara ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' adıyla müze oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:06
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Urfa'da doğup büyüdüğü mağara ev, restore edilerek müzeye dönüştürüldü

İbrahim Tatlıses'in, doğup büyüdüğü mağara müze oldu
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, 1952'de Urfa'da kendi tabiriyle bir mağarada dünyaya geldi. Şimdilerde Urfa'da Tatlıses'in doğduğu mağara, müze haline dönüştürüldü. İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.

Restore edildi 

Ünlü şarkıcısının doğduğu ev restore edildi ve şarkıcının isteği ile 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.

Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi, İbrahim Tatlıses'in Hızmalı Mahallesi'nde bulunan mağara evin turizme kazandırılması için harekete geçti. 

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