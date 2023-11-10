Ünlü yatırımcıdan korkutan ‘enflasyon’ uyarısı: Yıllarca sürebilir…

Citadel'in kurucusu Ken Griffin, çatışmalar ve küreselleşmeden çıkışın "on yıllar boyunca" daha yüksek manşet enflasyona ve faizlere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ünlü yatırımcıdan korkutan ‘enflasyon’ uyarısı: Yıllarca sürebilir…

Citadel'in patronu Ken Griffin'den enflasyon konusunda dikkat çekici bir uyarı geldi.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Singapur'da düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu’nda konuşan Griffin, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarına atıfta bulunarak "Barış getirisi açıkça yolun sonuna geldi. Muhtemelen daha yüksek reel ve nominal faizler göreceğiz" dedi.

Griffin, yeryüzünün huzursuzlukla ve yapısal değişikliklerle karşı karşıya olduğunu, bunun da dünyayı küreselleşmeden uzaklaştırdığını ve on yıllar boyunca sürebilecek yüksek temel enflasyona neden olabileceğini söyledi.

Ünlü milyarder, bunun ABD borçları üzerinde de etkileri olacağını belirterek, hükümetin 33 trilyon dolarlık bir açık yaratan harcama çılgınlığı konusunda ABD'nin yüksek faizleri hesaba katmadığını söyledi.

Griffin, ABD’nin mali harcamalarının düzene sokulması gerektiğini, zira ülkenin “sarhoş bir denizci gibi harcama yaptığını” sözlerine ekledi ve mevcut mali açığın sürdürülemez olduğu uyarısında bulundu.

Griffin ayrıca, “Fed temerrüdü önlemek için para basmaya devam edebilir. Ancak bunun ekonomik sonuçları yıkıcı olur. Sadece temerrüt olasılığıyla başa çıkmak için dolar basmaya başladığımız anda, ekonomimiz derin bir kısır döngüye girecek” dedi.

Ukrayna’daki savaşın, ucuz enerji kaynağını kaybeden Avrupa’nın ekonomisini nasıl sürdüreceği konusunda zorlandığı anlamına geldiğini söyleyen Griffin, “Şu anda bizi küreselleşmeden uzaklaşmaya iten pek çok eğilim var” dedi.

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