Ünlü yayıncı IShowSpeed'i Danimarka’da köpek kovaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü yayıncı IShowSpeed'i Danimarka’da köpek kovaladı

Ünlü yayıncı IShowSpeed, Danimarka gezisi sırasında bir köpek tarafından kovalandı. O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü yayıncı IShowSpeed, Danimarka gezisi sırasında yaşadığı ilginç bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yürüyüş yaparken bir köpek tarafından kovalanan IShowSpeed’in bu anları, kameralara yansıdı ve izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Videoda, IShowSpeed’in Danimarka sokaklarında gezerken aniden bir köpeğin ona doğru koşmaya başladığı görülüyor. İlk başta ne olduğunu anlamayan ünlü yayıncı, kısa süre sonra köpeğin kendisini kovaladığını fark ederek hızla kaçmaya başlıyor.

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